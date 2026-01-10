- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
7 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
1.26 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
3.76 USD (359 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.30 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (3.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
1.68
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
3.01%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
2 (28.57%)
Transacciones Cortas:
5 (71.43%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
0.54 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.34 USD
Máxima:
1.50 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.05% (5.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.26 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +3.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GNTCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
