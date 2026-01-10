- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
7 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.26 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
3.76 USD (359 pips)
Perda bruta:
-3.30 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (3.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
1.68
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
3.01%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
2 (28.57%)
Negociações curtas:
5 (71.43%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
0.54 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.34 USD
Máximo:
1.50 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.05% (5.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.26 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +3.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GNTCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários