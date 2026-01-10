SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GC COOL
Algoritmic Capital, Ltd.

GC COOL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
FPMTrading-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
126 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (19.23%)
En iyi işlem:
15.40 USD
En kötü işlem:
-14.90 USD
Brüt kâr:
313.18 USD (31 535 pips)
Brüt zarar:
-99.74 USD (8 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (41.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.14 USD (16)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
151 (96.79%)
Satış işlemleri:
5 (3.21%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-3.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.48 USD (4)
Aylık büyüme:
3.22%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
33.60 USD (7.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.12% (33.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.raw 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.raw 213
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.raw 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +41.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol