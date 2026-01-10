- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
126 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (19.23%)
En iyi işlem:
15.40 USD
En kötü işlem:
-14.90 USD
Brüt kâr:
313.18 USD (31 535 pips)
Brüt zarar:
-99.74 USD (8 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (41.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.14 USD (16)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
151 (96.79%)
Satış işlemleri:
5 (3.21%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-3.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.48 USD (4)
Aylık büyüme:
3.22%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
33.60 USD (7.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.12% (33.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.raw
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.raw
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +41.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
