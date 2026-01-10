- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
126 (80.76%)
Loss Trade:
30 (19.23%)
Best Trade:
15.40 USD
Worst Trade:
-14.90 USD
Profitto lordo:
313.18 USD (31 535 pips)
Perdita lorda:
-99.74 USD (8 873 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (41.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.14 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
151 (96.79%)
Short Trade:
5 (3.21%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-3.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.48 USD (4)
Crescita mensile:
3.22%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
33.60 USD (7.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.12% (33.72 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.raw
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.raw
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +41.14 USD
Massima perdita consecutiva: -33.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni