Segnali / MetaTrader 5 / GC COOL
Algoritmic Capital, Ltd.

GC COOL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 24%
FPMTrading-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
126 (80.76%)
Loss Trade:
30 (19.23%)
Best Trade:
15.40 USD
Worst Trade:
-14.90 USD
Profitto lordo:
313.18 USD (31 535 pips)
Perdita lorda:
-99.74 USD (8 873 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (41.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.14 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
151 (96.79%)
Short Trade:
5 (3.21%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-3.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.48 USD (4)
Crescita mensile:
3.22%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
33.60 USD (7.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.12% (33.72 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.raw 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.raw 213
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.raw 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +41.14 USD
Massima perdita consecutiva: -33.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

