- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
126 (80.76%)
損失トレード:
30 (19.23%)
ベストトレード:
15.40 USD
最悪のトレード:
-14.90 USD
総利益:
313.18 USD (31 535 pips)
総損失:
-99.74 USD (8 873 pips)
最大連続の勝ち:
16 (41.14 USD)
最大連続利益:
41.14 USD (16)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
6.35
長いトレード:
151 (96.79%)
短いトレード:
5 (3.21%)
プロフィットファクター:
3.14
期待されたペイオフ:
1.37 USD
平均利益:
2.49 USD
平均損失:
-3.32 USD
最大連続の負け:
4 (-33.48 USD)
最大連続損失:
-33.48 USD (4)
月間成長:
3.22%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 USD
最大の:
33.60 USD (7.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.12% (33.72 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.raw
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.raw
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.40 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +41.14 USD
最大連続損失: -33.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMTrading-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
