信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GC COOL
Algoritmic Capital, Ltd.

GC COOL

Algoritmic Capital, Ltd.
0条评论
13
0 / 0 USD
增长自 2025 24%
FPMTrading-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
156
盈利交易:
126 (80.76%)
亏损交易:
30 (19.23%)
最好交易:
15.40 USD
最差交易:
-14.90 USD
毛利:
313.18 USD (31 535 pips)
毛利亏损:
-99.74 USD (8 873 pips)
最大连续赢利:
16 (41.14 USD)
最大连续盈利:
41.14 USD (16)
夏普比率:
0.35
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
6.35
长期交易:
151 (96.79%)
短期交易:
5 (3.21%)
利润因子:
3.14
预期回报:
1.37 USD
平均利润:
2.49 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
4 (-33.48 USD)
最大连续亏损:
-33.48 USD (4)
每月增长:
3.22%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
33.60 USD (7.38%)
相对跌幅:
结余:
6.12% (33.72 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.raw 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.raw 213
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.raw 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.40 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +41.14 USD
最大连续亏损: -33.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMTrading-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册