交易:
156
盈利交易:
126 (80.76%)
亏损交易:
30 (19.23%)
最好交易:
15.40 USD
最差交易:
-14.90 USD
毛利:
313.18 USD (31 535 pips)
毛利亏损:
-99.74 USD (8 873 pips)
最大连续赢利:
16 (41.14 USD)
最大连续盈利:
41.14 USD (16)
夏普比率:
0.35
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
6.35
长期交易:
151 (96.79%)
短期交易:
5 (3.21%)
利润因子:
3.14
预期回报:
1.37 USD
平均利润:
2.49 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
4 (-33.48 USD)
最大连续亏损:
-33.48 USD (4)
每月增长:
3.22%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
33.60 USD (7.38%)
相对跌幅:
结余:
6.12% (33.72 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.raw
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.raw
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMTrading-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
