Algoritmic Capital, Ltd.

GC COOL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 24%
FPMTrading-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
126 (80.76%)
Negociações com perda:
30 (19.23%)
Melhor negociação:
15.40 USD
Pior negociação:
-14.90 USD
Lucro bruto:
313.18 USD (31 535 pips)
Perda bruta:
-99.74 USD (8 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (41.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.14 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
6.35
Negociações longas:
151 (96.79%)
Negociações curtas:
5 (3.21%)
Fator de lucro:
3.14
Valor esperado:
1.37 USD
Lucro médio:
2.49 USD
Perda média:
-3.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-33.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.48 USD (4)
Crescimento mensal:
3.22%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 USD
Máximo:
33.60 USD (7.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.12% (33.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.raw 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.raw 213
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.raw 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.40 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +41.14 USD
Máxima perda consecutiva: -33.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMTrading-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

