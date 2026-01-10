- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
126 (80.76%)
Negociações com perda:
30 (19.23%)
Melhor negociação:
15.40 USD
Pior negociação:
-14.90 USD
Lucro bruto:
313.18 USD (31 535 pips)
Perda bruta:
-99.74 USD (8 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (41.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.14 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
6.35
Negociações longas:
151 (96.79%)
Negociações curtas:
5 (3.21%)
Fator de lucro:
3.14
Valor esperado:
1.37 USD
Lucro médio:
2.49 USD
Perda média:
-3.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-33.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.48 USD (4)
Crescimento mensal:
3.22%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 USD
Máximo:
33.60 USD (7.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.12% (33.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.raw
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.raw
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.40 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +41.14 USD
Máxima perda consecutiva: -33.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMTrading-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
