트레이드:
156
이익 거래:
126 (80.76%)
손실 거래:
30 (19.23%)
최고의 거래:
15.40 USD
최악의 거래:
-14.90 USD
총 수익:
313.18 USD (31 535 pips)
총 손실:
-99.74 USD (8 873 pips)
연속 최대 이익:
16 (41.14 USD)
연속 최대 이익:
41.14 USD (16)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
6.35
롱(주식매수):
151 (96.79%)
숏(주식차입매도):
5 (3.21%)
수익 요인:
3.14
기대수익:
1.37 USD
평균 이익:
2.49 USD
평균 손실:
-3.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-33.48 USD)
연속 최대 손실:
-33.48 USD (4)
월별 성장률:
3.22%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 USD
최대한의:
33.60 USD (7.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.12% (33.72 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.raw
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.raw
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMTrading-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
