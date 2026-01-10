SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GC COOL
Algoritmic Capital, Ltd.

GC COOL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
FPMTrading-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
126 (80.76%)
Transacciones Irrentables:
30 (19.23%)
Mejor transacción:
15.40 USD
Peor transacción:
-14.90 USD
Beneficio Bruto:
313.18 USD (31 535 pips)
Pérdidas Brutas:
-99.74 USD (8 873 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (41.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.14 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
6.35
Transacciones Largas:
151 (96.79%)
Transacciones Cortas:
5 (3.21%)
Factor de Beneficio:
3.14
Beneficio Esperado:
1.37 USD
Beneficio medio:
2.49 USD
Pérdidas medias:
-3.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-33.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.48 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.22%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 USD
Máxima:
33.60 USD (7.38%)
Reducción relativa:
De balance:
6.12% (33.72 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.raw 156
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.raw 213
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.raw 23K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMTrading-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

