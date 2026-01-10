СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GC COOL
Algoritmic Capital, Ltd.

GC COOL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 24%
FPMTrading-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
126 (80.76%)
Убыточных трейдов:
30 (19.23%)
Лучший трейд:
15.40 USD
Худший трейд:
-14.90 USD
Общая прибыль:
313.18 USD (31 535 pips)
Общий убыток:
-99.74 USD (8 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (41.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.14 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
6.35
Длинных трейдов:
151 (96.79%)
Коротких трейдов:
5 (3.21%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
2.49 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.48 USD (4)
Прирост в месяц:
3.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
33.60 USD (7.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.12% (33.72 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.raw 156
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.raw 213
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.raw 23K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.40 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +41.14 USD
Макс. убыток в серии: -33.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
