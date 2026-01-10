SignaleKategorien
Algoritmic Capital, Ltd.

GC COOL

Algoritmic Capital, Ltd.
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 24%
FPMTrading-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
126 (80.76%)
Verlusttrades:
30 (19.23%)
Bester Trade:
15.40 USD
Schlechtester Trade:
-14.90 USD
Bruttoprofit:
313.18 USD (31 535 pips)
Bruttoverlust:
-99.74 USD (8 873 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (41.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.14 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
6.35
Long-Positionen:
151 (96.79%)
Short-Positionen:
5 (3.21%)
Profit-Faktor:
3.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-33.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.48 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.22%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 USD
Maximaler:
33.60 USD (7.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.12% (33.72 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.raw 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.raw 213
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.raw 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.40 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMTrading-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

