- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
126 (80.76%)
Verlusttrades:
30 (19.23%)
Bester Trade:
15.40 USD
Schlechtester Trade:
-14.90 USD
Bruttoprofit:
313.18 USD (31 535 pips)
Bruttoverlust:
-99.74 USD (8 873 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (41.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.14 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
6.35
Long-Positionen:
151 (96.79%)
Short-Positionen:
5 (3.21%)
Profit-Faktor:
3.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-33.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.48 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.22%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 USD
Maximaler:
33.60 USD (7.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.12% (33.72 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.raw
|213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.raw
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.40 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMTrading-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen