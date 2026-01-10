SinyallerBölümler
Shuangqing Liu

WH1688

Shuangqing Liu
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
5.20 USD
En kötü işlem:
-10.44 USD
Brüt kâr:
25.71 USD (5 427 pips)
Brüt zarar:
-18.08 USD (4 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (16.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.15 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.84 USD
Ortalama zarar:
-6.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.44 USD (1)
Aylık büyüme:
5.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.64 USD
Maksimum:
10.44 USD (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 1
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 373
XAUUSD 683
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.20 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 daha fazla...
突破策略

只做黄金和以太坊

一次一单，带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

