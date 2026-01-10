- 成长
交易:
17
盈利交易:
14 (82.35%)
亏损交易:
3 (17.65%)
最好交易:
5.20 USD
最差交易:
-10.44 USD
毛利:
25.71 USD (5 427 pips)
毛利亏损:
-18.08 USD (4 371 pips)
最大连续赢利:
12 (16.15 USD)
最大连续盈利:
16.15 USD (12)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
0.73
长期交易:
8 (47.06%)
短期交易:
9 (52.94%)
利润因子:
1.42
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
1.84 USD
平均损失:
-6.03 USD
最大连续失误:
2 (-7.64 USD)
最大连续亏损:
-10.44 USD (1)
每月增长:
5.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.64 USD
最大值:
10.44 USD (7.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|373
|XAUUSD
|683
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.20 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16.15 USD
最大连续亏损: -7.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
突破策略
只做黄金和以太坊
一次一单，带动态止盈止损
交流学习可以加微：jjj117118119
