Shuangqing Liu

WH1688

Shuangqing Liu
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
14 (82.35%)
亏损交易:
3 (17.65%)
最好交易:
5.20 USD
最差交易:
-10.44 USD
毛利:
25.71 USD (5 427 pips)
毛利亏损:
-18.08 USD (4 371 pips)
最大连续赢利:
12 (16.15 USD)
最大连续盈利:
16.15 USD (12)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
0.73
长期交易:
8 (47.06%)
短期交易:
9 (52.94%)
利润因子:
1.42
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
1.84 USD
平均损失:
-6.03 USD
最大连续失误:
2 (-7.64 USD)
最大连续亏损:
-10.44 USD (1)
每月增长:
5.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.64 USD
最大值:
10.44 USD (7.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 1
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 373
XAUUSD 683
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.20 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16.15 USD
最大连续亏损: -7.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 更多...
突破策略

只做黄金和以太坊

一次一单，带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

