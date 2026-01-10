- 자본
트레이드:
17
이익 거래:
14 (82.35%)
손실 거래:
3 (17.65%)
최고의 거래:
5.20 USD
최악의 거래:
-10.44 USD
총 수익:
25.71 USD (5 427 pips)
총 손실:
-18.08 USD (4 371 pips)
연속 최대 이익:
12 (16.15 USD)
연속 최대 이익:
16.15 USD (12)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
8 (47.06%)
숏(주식차입매도):
9 (52.94%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
0.45 USD
평균 이익:
1.84 USD
평균 손실:
-6.03 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.64 USD)
연속 최대 손실:
-10.44 USD (1)
월별 성장률:
5.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.64 USD
최대한의:
10.44 USD (7.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|373
|XAUUSD
|683
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
최고의 거래: +5.20 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +16.15 USD
연속 최대 손실: -7.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
突破策略
只做黄金和以太坊
一次一单，带动态止盈止损
리뷰 없음