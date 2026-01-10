- Wachstum
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
14 (82.35%)
Verlusttrades:
3 (17.65%)
Bester Trade:
5.20 USD
Schlechtester Trade:
-10.44 USD
Bruttoprofit:
25.71 USD (5 427 pips)
Bruttoverlust:
-18.08 USD (4 371 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (16.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.15 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
8 (47.06%)
Short-Positionen:
9 (52.94%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.44 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.64 USD
Maximaler:
10.44 USD (7.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|373
|XAUUSD
|683
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.20 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
突破策略
只做黄金和以太坊
一次一单，带动态止盈止损
交流学习可以加微：jjj117118119
