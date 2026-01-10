SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WH1688
Shuangqing Liu

WH1688

Shuangqing Liu
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
14 (82.35%)
Verlusttrades:
3 (17.65%)
Bester Trade:
5.20 USD
Schlechtester Trade:
-10.44 USD
Bruttoprofit:
25.71 USD (5 427 pips)
Bruttoverlust:
-18.08 USD (4 371 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (16.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.15 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
8 (47.06%)
Short-Positionen:
9 (52.94%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.44 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.64 USD
Maximaler:
10.44 USD (7.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 1
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 373
XAUUSD 683
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.20 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
noch 60 ...
突破策略

只做黄金和以太坊

一次一单，带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

2026.01.10 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
