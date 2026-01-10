SeñalesSecciones
Shuangqing Liu

WH1688

Shuangqing Liu
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
14 (82.35%)
Transacciones Irrentables:
3 (17.65%)
Mejor transacción:
5.20 USD
Peor transacción:
-10.44 USD
Beneficio Bruto:
25.71 USD (5 427 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.08 USD (4 371 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (16.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.15 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
8 (47.06%)
Transacciones Cortas:
9 (52.94%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
0.45 USD
Beneficio medio:
1.84 USD
Pérdidas medias:
-6.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.44 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.64 USD
Máxima:
10.44 USD (7.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 1
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 373
XAUUSD 683
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
突破策略

只做黄金和以太坊

一次一单，带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

No hay comentarios
2026.01.10 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
