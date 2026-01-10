- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
14 (82.35%)
Transacciones Irrentables:
3 (17.65%)
Mejor transacción:
5.20 USD
Peor transacción:
-10.44 USD
Beneficio Bruto:
25.71 USD (5 427 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.08 USD (4 371 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (16.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.15 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
8 (47.06%)
Transacciones Cortas:
9 (52.94%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
0.45 USD
Beneficio medio:
1.84 USD
Pérdidas medias:
-6.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.44 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.64 USD
Máxima:
10.44 USD (7.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|373
|XAUUSD
|683
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.20 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +16.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
otros 60...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
突破策略
只做黄金和以太坊
一次一单，带动态止盈止损
交流学习可以加微：jjj117118119
No hay comentarios