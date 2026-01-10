- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
5.20 USD
Worst Trade:
-10.44 USD
Profitto lordo:
25.71 USD (5 427 pips)
Perdita lorda:
-18.08 USD (4 371 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (16.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.15 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-6.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.44 USD (1)
Crescita mensile:
5.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.64 USD
Massimale:
10.44 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|373
|XAUUSD
|683
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.20 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.15 USD
Massima perdita consecutiva: -7.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
突破策略
只做黄金和以太坊
一次一单，带动态止盈止损
交流学习可以加微：jjj117118119
