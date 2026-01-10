SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WH1688
Shuangqing Liu

WH1688

Shuangqing Liu
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
5.20 USD
Worst Trade:
-10.44 USD
Profitto lordo:
25.71 USD (5 427 pips)
Perdita lorda:
-18.08 USD (4 371 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (16.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.15 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-6.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.44 USD (1)
Crescita mensile:
5.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.64 USD
Massimale:
10.44 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 1
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 373
XAUUSD 683
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.20 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.15 USD
Massima perdita consecutiva: -7.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 più
突破策略

只做黄金和以太坊

一次一单，带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

Non ci sono recensioni
2026.01.10 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
