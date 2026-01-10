シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WH1688
Shuangqing Liu

WH1688

レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
14 (82.35%)
損失トレード:
3 (17.65%)
ベストトレード:
5.20 USD
最悪のトレード:
-10.44 USD
総利益:
25.71 USD (5 427 pips)
総損失:
-18.08 USD (4 371 pips)
最大連続の勝ち:
12 (16.15 USD)
最大連続利益:
16.15 USD (12)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
8 (47.06%)
短いトレード:
9 (52.94%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
0.45 USD
平均利益:
1.84 USD
平均損失:
-6.03 USD
最大連続の負け:
2 (-7.64 USD)
最大連続損失:
-10.44 USD (1)
月間成長:
5.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.64 USD
最大の:
10.44 USD (7.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 1
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 373
XAUUSD 683
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.20 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.15 USD
最大連続損失: -7.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 より多く...
突破策略

只做黄金和以太坊

一次一单，带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

レビューなし
2026.01.10 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
