- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
14 (82.35%)
損失トレード:
3 (17.65%)
ベストトレード:
5.20 USD
最悪のトレード:
-10.44 USD
総利益:
25.71 USD (5 427 pips)
総損失:
-18.08 USD (4 371 pips)
最大連続の勝ち:
12 (16.15 USD)
最大連続利益:
16.15 USD (12)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
8 (47.06%)
短いトレード:
9 (52.94%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
0.45 USD
平均利益:
1.84 USD
平均損失:
-6.03 USD
最大連続の負け:
2 (-7.64 USD)
最大連続損失:
-10.44 USD (1)
月間成長:
5.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.64 USD
最大の:
10.44 USD (7.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|373
|XAUUSD
|683
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.20 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.15 USD
最大連続損失: -7.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
突破策略
只做黄金和以太坊
一次一单，带动态止盈止损
交流学习可以加微：jjj117118119
レビューなし