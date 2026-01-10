- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
14 (82.35%)
Negociações com perda:
3 (17.65%)
Melhor negociação:
5.20 USD
Pior negociação:
-10.44 USD
Lucro bruto:
25.71 USD (5 427 pips)
Perda bruta:
-18.08 USD (4 371 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (16.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.15 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
8 (47.06%)
Negociações curtas:
9 (52.94%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.45 USD
Lucro médio:
1.84 USD
Perda média:
-6.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.44 USD (1)
Crescimento mensal:
5.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.64 USD
Máximo:
10.44 USD (7.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|373
|XAUUSD
|683
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.20 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16.15 USD
Máxima perda consecutiva: -7.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
60 mais ...
突破策略
只做黄金和以太坊
一次一单，带动态止盈止损
交流学习可以加微：jjj117118119
