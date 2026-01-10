SinaisSeções
Shuangqing Liu

WH1688

Shuangqing Liu
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
14 (82.35%)
Negociações com perda:
3 (17.65%)
Melhor negociação:
5.20 USD
Pior negociação:
-10.44 USD
Lucro bruto:
25.71 USD (5 427 pips)
Perda bruta:
-18.08 USD (4 371 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (16.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.15 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
8 (47.06%)
Negociações curtas:
9 (52.94%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.45 USD
Lucro médio:
1.84 USD
Perda média:
-6.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.44 USD (1)
Crescimento mensal:
5.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.64 USD
Máximo:
10.44 USD (7.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 12
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 1
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 373
XAUUSD 683
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.20 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16.15 USD
Máxima perda consecutiva: -7.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 mais ...
突破策略

只做黄金和以太坊

一次一单，带动态止盈止损

交流学习可以加微：jjj117118119

Sem comentários
2026.01.10 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
