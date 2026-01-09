- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
14 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (36.36%)
En iyi işlem:
31.65 UST
En kötü işlem:
-9.39 UST
Brüt kâr:
99.19 UST (3 873 pips)
Brüt zarar:
-36.93 UST (1 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (66.20 UST)
Maksimum ardışık kâr:
66.20 UST (6)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.69
Alış işlemleri:
5 (22.73%)
Satış işlemleri:
17 (77.27%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
2.83 UST
Ortalama kâr:
7.09 UST
Ortalama zarar:
-4.62 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.35 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-16.35 UST (2)
Aylık büyüme:
14.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.82 UST
Maksimum:
16.89 UST (3.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
