- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
14 (63.63%)
Negociações com perda:
8 (36.36%)
Melhor negociação:
31.65 UST
Pior negociação:
-9.39 UST
Lucro bruto:
99.19 UST (3 873 pips)
Perda bruta:
-36.93 UST (1 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (66.20 UST)
Máximo lucro consecutivo:
66.20 UST (6)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
3.69
Negociações longas:
5 (22.73%)
Negociações curtas:
17 (77.27%)
Fator de lucro:
2.69
Valor esperado:
2.83 UST
Lucro médio:
7.09 UST
Perda média:
-4.62 UST
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.35 UST)
Máxima perda consecutiva:
-16.35 UST (2)
Crescimento mensal:
14.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.82 UST
Máximo:
16.89 UST (3.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 UST)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
