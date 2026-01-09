- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
14 (63.63%)
損失トレード:
8 (36.36%)
ベストトレード:
31.65 UST
最悪のトレード:
-9.39 UST
総利益:
99.19 UST (3 873 pips)
総損失:
-36.93 UST (1 423 pips)
最大連続の勝ち:
6 (66.20 UST)
最大連続利益:
66.20 UST (6)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
3.69
長いトレード:
5 (22.73%)
短いトレード:
17 (77.27%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
2.83 UST
平均利益:
7.09 UST
平均損失:
-4.62 UST
最大連続の負け:
2 (-16.35 UST)
最大連続損失:
-16.35 UST (2)
月間成長:
14.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.82 UST
最大の:
16.89 UST (3.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 UST)
エクイティによる:
0.00% (0.00 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.65 UST
最悪のトレード: -9 UST
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +66.20 UST
最大連続損失: -16.35 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
