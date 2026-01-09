- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
14 (63.63%)
Loss Trade:
8 (36.36%)
Best Trade:
31.65 UST
Worst Trade:
-9.39 UST
Profitto lordo:
99.19 UST (3 873 pips)
Perdita lorda:
-36.93 UST (1 423 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (66.20 UST)
Massimo profitto consecutivo:
66.20 UST (6)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
5 (22.73%)
Short Trade:
17 (77.27%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
2.83 UST
Profitto medio:
7.09 UST
Perdita media:
-4.62 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-16.35 UST)
Massima perdita consecutiva:
-16.35 UST (2)
Crescita mensile:
14.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.82 UST
Massimale:
16.89 UST (3.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
