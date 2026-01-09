SeñalesSecciones
Sergei Tsirat

WONNFX GFS vFIFO MT EA BB

Sergei Tsirat
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
14 (63.63%)
Transacciones Irrentables:
8 (36.36%)
Mejor transacción:
31.65 UST
Peor transacción:
-9.39 UST
Beneficio Bruto:
99.19 UST (3 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.93 UST (1 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (66.20 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
66.20 UST (6)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
3.69
Transacciones Largas:
5 (22.73%)
Transacciones Cortas:
17 (77.27%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
2.83 UST
Beneficio medio:
7.09 UST
Pérdidas medias:
-4.62 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.35 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.35 UST (2)
Crecimiento al mes:
14.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.82 UST
Máxima:
16.89 UST (3.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
0.00% (0.00 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 21
USDCAD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 62
USDCAD+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 2.4K
USDCAD+ 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.65 UST
Peor transacción: -9 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +66.20 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -16.35 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
