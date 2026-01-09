- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
14 (63.63%)
Transacciones Irrentables:
8 (36.36%)
Mejor transacción:
31.65 UST
Peor transacción:
-9.39 UST
Beneficio Bruto:
99.19 UST (3 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.93 UST (1 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (66.20 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
66.20 UST (6)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
3.69
Transacciones Largas:
5 (22.73%)
Transacciones Cortas:
17 (77.27%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
2.83 UST
Beneficio medio:
7.09 UST
Pérdidas medias:
-4.62 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.35 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.35 UST (2)
Crecimiento al mes:
14.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.82 UST
Máxima:
16.89 UST (3.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
0.00% (0.00 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
