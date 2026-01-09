- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
14 (63.63%)
손실 거래:
8 (36.36%)
최고의 거래:
31.65 UST
최악의 거래:
-9.39 UST
총 수익:
99.19 UST (3 873 pips)
총 손실:
-36.93 UST (1 423 pips)
연속 최대 이익:
6 (66.20 UST)
연속 최대 이익:
66.20 UST (6)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
5 (22.73%)
숏(주식차입매도):
17 (77.27%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
2.83 UST
평균 이익:
7.09 UST
평균 손실:
-4.62 UST
연속 최대 손실:
2 (-16.35 UST)
연속 최대 손실:
-16.35 UST (2)
월별 성장률:
14.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.82 UST
최대한의:
16.89 UST (3.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 UST)
자본금별:
0.00% (0.00 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.65 UST
최악의 거래: -9 UST
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +66.20 UST
연속 최대 손실: -16.35 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음