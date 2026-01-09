시그널섹션
Sergei Tsirat

WONNFX GFS vFIFO MT EA BB

Sergei Tsirat
0 리뷰
4
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
22
이익 거래:
14 (63.63%)
손실 거래:
8 (36.36%)
최고의 거래:
31.65 UST
최악의 거래:
-9.39 UST
총 수익:
99.19 UST (3 873 pips)
총 손실:
-36.93 UST (1 423 pips)
연속 최대 이익:
6 (66.20 UST)
연속 최대 이익:
66.20 UST (6)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
5 (22.73%)
숏(주식차입매도):
17 (77.27%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
2.83 UST
평균 이익:
7.09 UST
평균 손실:
-4.62 UST
연속 최대 손실:
2 (-16.35 UST)
연속 최대 손실:
-16.35 UST (2)
월별 성장률:
14.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.82 UST
최대한의:
16.89 UST (3.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 UST)
자본금별:
0.00% (0.00 UST)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 21
USDCAD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 62
USDCAD+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 2.4K
USDCAD+ 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +31.65 UST
최악의 거래: -9 UST
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +66.20 UST
연속 최대 손실: -16.35 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
