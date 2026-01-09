信号部分
Sergei Tsirat

WONNFX GFS vFIFO MT EA BB

Sergei Tsirat
4
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
22
盈利交易:
14 (63.63%)
亏损交易:
8 (36.36%)
最好交易:
31.65 UST
最差交易:
-9.39 UST
毛利:
99.19 UST (3 873 pips)
毛利亏损:
-36.93 UST (1 423 pips)
最大连续赢利:
6 (66.20 UST)
最大连续盈利:
66.20 UST (6)
夏普比率:
0.33
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
3.69
长期交易:
5 (22.73%)
短期交易:
17 (77.27%)
利润因子:
2.69
预期回报:
2.83 UST
平均利润:
7.09 UST
平均损失:
-4.62 UST
最大连续失误:
2 (-16.35 UST)
最大连续亏损:
-16.35 UST (2)
每月增长:
14.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.82 UST
最大值:
16.89 UST (3.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 UST)
净值:
0.00% (0.00 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 21
USDCAD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 62
USDCAD+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 2.4K
USDCAD+ 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.65 UST
最差交易: -9 UST
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +66.20 UST
最大连续亏损: -16.35 UST

2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
