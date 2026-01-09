- 成长
交易:
22
盈利交易:
14 (63.63%)
亏损交易:
8 (36.36%)
最好交易:
31.65 UST
最差交易:
-9.39 UST
毛利:
99.19 UST (3 873 pips)
毛利亏损:
-36.93 UST (1 423 pips)
最大连续赢利:
6 (66.20 UST)
最大连续盈利:
66.20 UST (6)
夏普比率:
0.33
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
3.69
长期交易:
5 (22.73%)
短期交易:
17 (77.27%)
利润因子:
2.69
预期回报:
2.83 UST
平均利润:
7.09 UST
平均损失:
-4.62 UST
最大连续失误:
2 (-16.35 UST)
最大连续亏损:
-16.35 UST (2)
每月增长:
14.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.82 UST
最大值:
16.89 UST (3.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 UST)
净值:
0.00% (0.00 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
