Sergei Tsirat

WONNFX GFS vFIFO MT EA BB

Sergei Tsirat
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
14 (63.63%)
Verlusttrades:
8 (36.36%)
Bester Trade:
31.65 UST
Schlechtester Trade:
-9.39 UST
Bruttoprofit:
99.19 UST (3 873 pips)
Bruttoverlust:
-36.93 UST (1 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (66.20 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.20 UST (6)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
3.69
Long-Positionen:
5 (22.73%)
Short-Positionen:
17 (77.27%)
Profit-Faktor:
2.69
Mathematische Gewinnerwartung:
2.83 UST
Durchschnittlicher Profit:
7.09 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-4.62 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.35 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.35 UST (2)
Wachstum pro Monat :
14.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.82 UST
Maximaler:
16.89 UST (3.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
0.00% (0.00 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 21
USDCAD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 62
USDCAD+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 2.4K
USDCAD+ 14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.65 UST
Schlechtester Trade: -9 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.20 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.35 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.09 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
