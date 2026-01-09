- Wachstum
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
14 (63.63%)
Verlusttrades:
8 (36.36%)
Bester Trade:
31.65 UST
Schlechtester Trade:
-9.39 UST
Bruttoprofit:
99.19 UST (3 873 pips)
Bruttoverlust:
-36.93 UST (1 423 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (66.20 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.20 UST (6)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
3.69
Long-Positionen:
5 (22.73%)
Short-Positionen:
17 (77.27%)
Profit-Faktor:
2.69
Mathematische Gewinnerwartung:
2.83 UST
Durchschnittlicher Profit:
7.09 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-4.62 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.35 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.35 UST (2)
Wachstum pro Monat :
14.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.82 UST
Maximaler:
16.89 UST (3.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
0.00% (0.00 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|62
|USDCAD+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCAD+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +31.65 UST
Schlechtester Trade: -9 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.20 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.35 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
