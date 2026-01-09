- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
21 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.50%)
En iyi işlem:
36.79 USD
En kötü işlem:
-62.48 USD
Brüt kâr:
160.15 USD (16 112 pips)
Brüt zarar:
-63.16 USD (6 102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (36.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
23 (95.83%)
Satış işlemleri:
1 (4.17%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
4.04 USD
Ortalama kâr:
7.63 USD
Ortalama zarar:
-21.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-63.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.00 USD (2)
Aylık büyüme:
9.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
63.00 USD (5.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
