- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
21 (87.50%)
損失トレード:
3 (12.50%)
ベストトレード:
36.79 USD
最悪のトレード:
-62.48 USD
総利益:
160.15 USD (16 112 pips)
総損失:
-63.16 USD (6 102 pips)
最大連続の勝ち:
11 (36.59 USD)
最大連続利益:
63.65 USD (7)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.54
長いトレード:
23 (95.83%)
短いトレード:
1 (4.17%)
プロフィットファクター:
2.54
期待されたペイオフ:
4.04 USD
平均利益:
7.63 USD
平均損失:
-21.05 USD
最大連続の負け:
2 (-63.00 USD)
最大連続損失:
-63.00 USD (2)
月間成長:
9.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
63.00 USD (5.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|97
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.79 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +36.59 USD
最大連続損失: -63.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
レビューなし