- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
21 (87.50%)
Negociações com perda:
3 (12.50%)
Melhor negociação:
36.79 USD
Pior negociação:
-62.48 USD
Lucro bruto:
160.15 USD (16 112 pips)
Perda bruta:
-63.16 USD (6 102 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (36.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.65 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
23 (95.83%)
Negociações curtas:
1 (4.17%)
Fator de lucro:
2.54
Valor esperado:
4.04 USD
Lucro médio:
7.63 USD
Perda média:
-21.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-63.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.00 USD (2)
Crescimento mensal:
9.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
63.00 USD (5.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
