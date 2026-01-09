- Прирост
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
21 (87.50%)
Убыточных трейдов:
3 (12.50%)
Лучший трейд:
36.79 USD
Худший трейд:
-62.48 USD
Общая прибыль:
160.15 USD (16 112 pips)
Общий убыток:
-63.16 USD (6 102 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (36.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.65 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
23 (95.83%)
Коротких трейдов:
1 (4.17%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
4.04 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-21.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-63.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.00 USD (2)
Прирост в месяц:
9.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
63.00 USD (5.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|97
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|
Лучший трейд: +36.79 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.59 USD
Макс. убыток в серии: -63.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
