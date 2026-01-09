- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
21 (87.50%)
Loss Trade:
3 (12.50%)
Best Trade:
36.79 USD
Worst Trade:
-62.48 USD
Profitto lordo:
160.15 USD (16 112 pips)
Perdita lorda:
-63.16 USD (6 102 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (36.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
23 (95.83%)
Short Trade:
1 (4.17%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
4.04 USD
Profitto medio:
7.63 USD
Perdita media:
-21.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-63.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.00 USD (2)
Crescita mensile:
9.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
63.00 USD (5.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.79 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.59 USD
Massima perdita consecutiva: -63.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
