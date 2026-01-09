- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
21 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
3 (12.50%)
Mejor transacción:
36.79 USD
Peor transacción:
-62.48 USD
Beneficio Bruto:
160.15 USD (16 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-63.16 USD (6 102 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (36.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.54
Transacciones Largas:
23 (95.83%)
Transacciones Cortas:
1 (4.17%)
Factor de Beneficio:
2.54
Beneficio Esperado:
4.04 USD
Beneficio medio:
7.63 USD
Pérdidas medias:
-21.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-63.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
63.00 USD (5.75%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +36.79 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +36.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
No hay comentarios