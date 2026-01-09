- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
21 (87.50%)
Verlusttrades:
3 (12.50%)
Bester Trade:
36.79 USD
Schlechtester Trade:
-62.48 USD
Bruttoprofit:
160.15 USD (16 112 pips)
Bruttoverlust:
-63.16 USD (6 102 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (36.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
63.65 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.54
Long-Positionen:
23 (95.83%)
Short-Positionen:
1 (4.17%)
Profit-Faktor:
2.54
Mathematische Gewinnerwartung:
4.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-63.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
63.00 USD (5.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|97
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +36.79 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Keine Bewertungen