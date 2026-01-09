- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
21 (87.50%)
亏损交易:
3 (12.50%)
最好交易:
36.79 USD
最差交易:
-62.48 USD
毛利:
160.15 USD (16 112 pips)
毛利亏损:
-63.16 USD (6 102 pips)
最大连续赢利:
11 (36.59 USD)
最大连续盈利:
63.65 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.54
长期交易:
23 (95.83%)
短期交易:
1 (4.17%)
利润因子:
2.54
预期回报:
4.04 USD
平均利润:
7.63 USD
平均损失:
-21.05 USD
最大连续失误:
2 (-63.00 USD)
最大连续亏损:
-63.00 USD (2)
每月增长:
9.70%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
63.00 USD (5.75%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|97
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.79 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +36.59 USD
最大连续亏损: -63.00 USD
