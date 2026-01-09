- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
21 (87.50%)
손실 거래:
3 (12.50%)
최고의 거래:
36.79 USD
최악의 거래:
-62.48 USD
총 수익:
160.15 USD (16 112 pips)
총 손실:
-63.16 USD (6 102 pips)
연속 최대 이익:
11 (36.59 USD)
연속 최대 이익:
63.65 USD (7)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.54
롱(주식매수):
23 (95.83%)
숏(주식차입매도):
1 (4.17%)
수익 요인:
2.54
기대수익:
4.04 USD
평균 이익:
7.63 USD
평균 손실:
-21.05 USD
연속 최대 손실:
2 (-63.00 USD)
연속 최대 손실:
-63.00 USD (2)
월별 성장률:
9.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
63.00 USD (5.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|97
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
- 입금량
- 축소
