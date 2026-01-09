- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
29 (50.87%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (49.12%)
En iyi işlem:
11.91 USD
En kötü işlem:
-10.65 USD
Brüt kâr:
159.59 USD (16 070 pips)
Brüt zarar:
-148.88 USD (14 510 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (17.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.98 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
96.24%
Maks. mevduat yükü:
2.10%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
29 (50.88%)
Satış işlemleri:
28 (49.12%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-5.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.15 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.35 USD
Maksimum:
21.14 USD (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (21.15 USD)
Varlığa göre:
0.56% (4.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.91 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
717
USD
USD
1
100%
57
50%
96%
1.07
0.19
USD
USD
3%
1:300