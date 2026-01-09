- Crescimento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
29 (50.87%)
Negociações com perda:
28 (49.12%)
Melhor negociação:
11.91 USD
Pior negociação:
-10.65 USD
Lucro bruto:
159.59 USD (16 070 pips)
Perda bruta:
-148.88 USD (14 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (17.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.98 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
96.24%
Depósito máximo carregado:
2.10%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
29 (50.88%)
Negociações curtas:
28 (49.12%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
5.50 USD
Perda média:
-5.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.15 USD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.35 USD
Máximo:
21.14 USD (2.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.94% (21.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.56% (4.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.91 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +17.98 USD
Máxima perda consecutiva: -20.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
