Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
29 (50.87%)
Transacciones Irrentables:
28 (49.12%)
Mejor transacción:
11.91 USD
Peor transacción:
-10.65 USD
Beneficio Bruto:
159.59 USD (16 070 pips)
Pérdidas Brutas:
-148.88 USD (14 510 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (17.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.98 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
96.24%
Carga máxima del depósito:
2.10%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
29 (50.88%)
Transacciones Cortas:
28 (49.12%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
5.50 USD
Pérdidas medias:
-5.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.15 USD (2)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.35 USD
Máxima:
21.14 USD (2.94%)
Reducción relativa:
De balance:
2.94% (21.15 USD)
De fondos:
0.56% (4.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +11.91 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +17.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
717
USD
USD
1
100%
57
50%
96%
1.07
0.19
USD
USD
3%
1:300