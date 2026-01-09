- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
29 (50.87%)
Loss Trade:
28 (49.12%)
Best Trade:
11.91 USD
Worst Trade:
-10.65 USD
Profitto lordo:
159.59 USD (16 070 pips)
Perdita lorda:
-148.88 USD (14 510 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (17.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.24%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
29 (50.88%)
Short Trade:
28 (49.12%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-5.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.15 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.35 USD
Massimale:
21.14 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (21.15 USD)
Per equità:
0.56% (4.03 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +11.91 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.98 USD
Massima perdita consecutiva: -20.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
717
USD
USD
1
100%
57
50%
96%
1.07
0.19
USD
USD
3%
1:300