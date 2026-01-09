SegnaliSezioni
Elias Rafael Rodelo Montes

MayPar RF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 2%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
29 (50.87%)
Loss Trade:
28 (49.12%)
Best Trade:
11.91 USD
Worst Trade:
-10.65 USD
Profitto lordo:
159.59 USD (16 070 pips)
Perdita lorda:
-148.88 USD (14 510 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (17.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.24%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
29 (50.88%)
Short Trade:
28 (49.12%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-5.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.15 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.35 USD
Massimale:
21.14 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (21.15 USD)
Per equità:
0.56% (4.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.91 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.98 USD
Massima perdita consecutiva: -20.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Non ci sono recensioni
2026.01.09 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

