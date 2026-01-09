- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
29 (50.87%)
損失トレード:
28 (49.12%)
ベストトレード:
11.91 USD
最悪のトレード:
-10.65 USD
総利益:
159.59 USD (16 070 pips)
総損失:
-148.88 USD (14 510 pips)
最大連続の勝ち:
2 (17.98 USD)
最大連続利益:
17.98 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
96.24%
最大入金額:
2.10%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
29 (50.88%)
短いトレード:
28 (49.12%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
5.50 USD
平均損失:
-5.32 USD
最大連続の負け:
2 (-20.15 USD)
最大連続損失:
-20.15 USD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.35 USD
最大の:
21.14 USD (2.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.94% (21.15 USD)
エクイティによる:
0.56% (4.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.91 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +17.98 USD
最大連続損失: -20.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
717
USD
USD
1
100%
57
50%
96%
1.07
0.19
USD
USD
3%
1:300