- 자본
- 축소
트레이드:
57
이익 거래:
29 (50.87%)
손실 거래:
28 (49.12%)
최고의 거래:
11.91 USD
최악의 거래:
-10.65 USD
총 수익:
159.59 USD (16 070 pips)
총 손실:
-148.88 USD (14 510 pips)
연속 최대 이익:
2 (17.98 USD)
연속 최대 이익:
17.98 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
96.24%
최대 입금량:
2.10%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
29 (50.88%)
숏(주식차입매도):
28 (49.12%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.19 USD
평균 이익:
5.50 USD
평균 손실:
-5.32 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.15 USD)
연속 최대 손실:
-20.15 USD (2)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.35 USD
최대한의:
21.14 USD (2.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.94% (21.15 USD)
자본금별:
0.56% (4.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.91 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +17.98 USD
연속 최대 손실: -20.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
