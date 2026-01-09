- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
29 (50.87%)
Verlusttrades:
28 (49.12%)
Bester Trade:
11.91 USD
Schlechtester Trade:
-10.65 USD
Bruttoprofit:
159.59 USD (16 070 pips)
Bruttoverlust:
-148.88 USD (14 510 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (17.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.98 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
96.24%
Max deposit load:
2.10%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
29 (50.88%)
Short-Positionen:
28 (49.12%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.15 USD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.35 USD
Maximaler:
21.14 USD (2.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.94% (21.15 USD)
Kapital:
0.56% (4.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.91 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
