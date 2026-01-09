- 成长
交易:
57
盈利交易:
29 (50.87%)
亏损交易:
28 (49.12%)
最好交易:
11.91 USD
最差交易:
-10.65 USD
毛利:
159.59 USD (16 070 pips)
毛利亏损:
-148.88 USD (14 510 pips)
最大连续赢利:
2 (17.98 USD)
最大连续盈利:
17.98 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
96.24%
最大入金加载:
2.10%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
0.51
长期交易:
29 (50.88%)
短期交易:
28 (49.12%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
5.50 USD
平均损失:
-5.32 USD
最大连续失误:
2 (-20.15 USD)
最大连续亏损:
-20.15 USD (2)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.35 USD
最大值:
21.14 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
2.94% (21.15 USD)
净值:
0.56% (4.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.91 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +17.98 USD
最大连续亏损: -20.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
717
USD
USD
1
100%
57
50%
96%
1.07
0.19
USD
USD
3%
1:300