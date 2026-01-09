- Прирост
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
29 (51.78%)
Убыточных трейдов:
27 (48.21%)
Лучший трейд:
11.91 USD
Худший трейд:
-10.65 USD
Общая прибыль:
159.59 USD (16 070 pips)
Общий убыток:
-146.85 USD (14 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (17.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.98 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
96.24%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
29 (51.79%)
Коротких трейдов:
27 (48.21%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.15 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.35 USD
Максимальная:
21.14 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.94% (21.15 USD)
По эквити:
0.56% (4.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
