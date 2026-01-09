СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MayPar RF
Elias Rafael Rodelo Montes

MayPar RF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
RoboForex-ECN
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
29 (51.78%)
Убыточных трейдов:
27 (48.21%)
Лучший трейд:
11.91 USD
Худший трейд:
-10.65 USD
Общая прибыль:
159.59 USD (16 070 pips)
Общий убыток:
-146.85 USD (14 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (17.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.98 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
96.24%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
29 (51.79%)
Коротких трейдов:
27 (48.21%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.15 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.35 USD
Максимальная:
21.14 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.94% (21.15 USD)
По эквити:
0.56% (4.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.91 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +17.98 USD
Макс. убыток в серии: -20.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.09 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MayPar RF
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
717
USD
1
100%
56
51%
96%
1.08
0.23
USD
3%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.