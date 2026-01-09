- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
7 342
Kârla kapanan işlemler:
3 956 (53.88%)
Zararla kapanan işlemler:
3 386 (46.12%)
En iyi işlem:
265.55 USD
En kötü işlem:
-392.66 USD
Brüt kâr:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
Brüt zarar:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (82.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
790.97 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.95
Alış işlemleri:
3 691 (50.27%)
Satış işlemleri:
3 651 (49.73%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
16.28 USD
Ortalama zarar:
-16.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-141.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 077.24 USD (9)
Aylık büyüme:
-17.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.30 USD
Maksimum:
4 320.19 USD (40.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.28% (4 320.19 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1870
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|525
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BRTBTC
|5.5K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-4.3K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BRTBTC
|59K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|19K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +265.55 USD
En kötü işlem: -393 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +82.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.31 × 1278
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
