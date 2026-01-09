SignauxSections
Marios Skyrianidis

THPX16

Marios Skyrianidis
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 66%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 342
Bénéfice trades:
3 956 (53.88%)
Perte trades:
3 386 (46.12%)
Meilleure transaction:
265.55 USD
Pire transaction:
-392.66 USD
Bénéfice brut:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
Perte brute:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (82.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
790.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.95
Longs trades:
3 691 (50.27%)
Courts trades:
3 651 (49.73%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
16.28 USD
Perte moyenne:
-16.54 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-141.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 077.24 USD (9)
Croissance mensuelle:
-17.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.30 USD
Maximal:
4 320.19 USD (40.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.28% (4 320.19 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BRTBTC 1870
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 525
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BRTBTC 5.5K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -4.3K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BRTBTC 59K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 19K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +265.55 USD
Pire transaction: -393 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +82.83 USD
Perte consécutive maximale: -141.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 29
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.31 × 1278
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Aucun avis
2026.01.09 19:41
A large drawdown may occur on the account again
