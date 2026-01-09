시그널섹션
Marios Skyrianidis

THPX16

Marios Skyrianidis
0 리뷰
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 66%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 342
이익 거래:
3 956 (53.88%)
손실 거래:
3 386 (46.12%)
최고의 거래:
265.55 USD
최악의 거래:
-392.66 USD
총 수익:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
총 손실:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
연속 최대 이익:
20 (82.83 USD)
연속 최대 이익:
790.97 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.95
롱(주식매수):
3 691 (50.27%)
숏(주식차입매도):
3 651 (49.73%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
1.15 USD
평균 이익:
16.28 USD
평균 손실:
-16.54 USD
연속 최대 손실:
24 (-141.70 USD)
연속 최대 손실:
-1 077.24 USD (9)
월별 성장률:
-17.91%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.30 USD
최대한의:
4 320.19 USD (40.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.28% (4 320.19 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BRTBTC 1870
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 525
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BRTBTC 5.5K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -4.3K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BRTBTC 59K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 19K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +265.55 USD
최악의 거래: -393 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +82.83 USD
연속 최대 손실: -141.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.31 × 1278
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Exness-MT5Real5
23671.00 × 1
2026.01.09 19:41
A large drawdown may occur on the account again
