트레이드:
7 342
이익 거래:
3 956 (53.88%)
손실 거래:
3 386 (46.12%)
최고의 거래:
265.55 USD
최악의 거래:
-392.66 USD
총 수익:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
총 손실:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
연속 최대 이익:
20 (82.83 USD)
연속 최대 이익:
790.97 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.95
롱(주식매수):
3 691 (50.27%)
숏(주식차입매도):
3 651 (49.73%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
1.15 USD
평균 이익:
16.28 USD
평균 손실:
-16.54 USD
연속 최대 손실:
24 (-141.70 USD)
연속 최대 손실:
-1 077.24 USD (9)
월별 성장률:
-17.91%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.30 USD
최대한의:
4 320.19 USD (40.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.28% (4 320.19 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1870
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|525
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BRTBTC
|5.5K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-4.3K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BRTBTC
|59K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|19K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.31 × 1278
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
|
Exness-MT5Real5
|23671.00 × 1
리뷰 없음