交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
7 342
盈利交易:
3 956 (53.88%)
亏损交易:
3 386 (46.12%)
最好交易:
265.55 USD
最差交易:
-392.66 USD
毛利:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
毛利亏损:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
最大连续赢利:
20 (82.83 USD)
最大连续盈利:
790.97 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.95
长期交易:
3 691 (50.27%)
短期交易:
3 651 (49.73%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
16.28 USD
平均损失:
-16.54 USD
最大连续失误:
24 (-141.70 USD)
最大连续亏损:
-1 077.24 USD (9)
每月增长:
-17.91%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
52.30 USD
最大值:
4 320.19 USD (40.79%)
相对跌幅:
结余:
50.28% (4 320.19 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1870
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|525
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BRTBTC
|5.5K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-4.3K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BRTBTC
|59K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|19K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
- 入金加载
- 提取
最好交易: +265.55 USD
最差交易: -393 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +82.83 USD
最大连续亏损: -141.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
