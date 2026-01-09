SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX16
Marios Skyrianidis

THPX16

Marios Skyrianidis
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 66%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 342
Profit Trade:
3 956 (53.88%)
Loss Trade:
3 386 (46.12%)
Best Trade:
265.55 USD
Worst Trade:
-392.66 USD
Profitto lordo:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
Perdita lorda:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (82.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
790.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
3 691 (50.27%)
Short Trade:
3 651 (49.73%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
16.28 USD
Perdita media:
-16.54 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-141.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 077.24 USD (9)
Crescita mensile:
-17.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.30 USD
Massimale:
4 320.19 USD (40.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.28% (4 320.19 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRTBTC 1870
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 525
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRTBTC 5.5K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -4.3K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRTBTC 59K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 19K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +265.55 USD
Worst Trade: -393 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.83 USD
Massima perdita consecutiva: -141.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 29
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.31 × 1278
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.09 19:41
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati