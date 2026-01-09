- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 342
Profit Trade:
3 956 (53.88%)
Loss Trade:
3 386 (46.12%)
Best Trade:
265.55 USD
Worst Trade:
-392.66 USD
Profitto lordo:
64 405.81 USD (26 800 671 pips)
Perdita lorda:
-55 990.80 USD (20 373 347 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (82.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
790.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
3 691 (50.27%)
Short Trade:
3 651 (49.73%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
16.28 USD
Perdita media:
-16.54 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-141.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 077.24 USD (9)
Crescita mensile:
-17.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.30 USD
Massimale:
4 320.19 USD (40.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.28% (4 320.19 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1870
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|525
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BRTBTC
|5.5K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-4.3K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BRTBTC
|59K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|19K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +265.55 USD
Worst Trade: -393 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.83 USD
Massima perdita consecutiva: -141.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.31 × 1278
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
Non ci sono recensioni